Semifinal Piala Presiden 2026 Persib Vs Persija: Shin Tae-yong Sudah Bicara Menit
jpnn.com - SURABAYA - Dua hasil laga di matchday terakhir Grup B Piala Presiden 2026 di Surabaya, Sabtu (1/8) mengantar Persebaya dan Persija ke semifinal.
Pada Sabtu sore di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Persija Jakarta menghantam PSMS Medan 4-1.
Malam di GBT, tuan rumah Grup B Persebaya mengandaskan tuan rumah Port FC (Thailand) 2-1.
Persebaya pun berhak menjadi juara grup, sedangkan Persija menjadi runner up gegara Port FC tak mendapat poin di laga terakhirnya.
Hasil yang menciptakan pertemuan dahsyat di semifinal; Persebaya vs Arema FC (runner up grup A) dan Persija vs Persib Bandung (juara Grup A).
Apa kata Pelatih Persija Shin Tae-yong menyambut pertemuan timnya dengan Persib?
Pria Korea itu menyiratkan dirinya masih fokus kepada pengembangan tim memasuki kompetisi yang sesungguhnya (Super League), bukan mencari hasil terbaik di ajang pramusim.
Shin Tae-yong menilai laga melawan Persib berarti jumlah pertandingan pramusim Persija bertambah.
Apa kata Pelatih Persija Shin Tae-yong soal pertemuan timnya dengan Persib di semifinal Piala Presiden 2026?
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