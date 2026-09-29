Semifinal Sepak Bola Asian Games 2026 Mulai Hari Ini, Ada Live Streaming

jpnn.com - SEMIFINAL sepak bola Asian Games 2026 hadir Selasa-Rabu (29-30/9) ini.

Dari nomor putri, Korea Utara versus China dan Jepang vs Korea.

Jepang merupakan petahana nomor putri. Pada Asian Games 2022, Jepang mengalahkan Korea Utara 4-1 di partai puncak.

Jepang, China, dan Korea Utara menjadi tim yang meraih emas sejak nomor sepak bola putri ini digelar di Asian Games 1990 Beijing (sudah sembilan edisi).

Tiga negara tersebut sama-sama sudah tiga kali berkalung emas.

Sementara itu, di nomor putra, 4 Besar Asian Games 2026 mempertemukan Korea versus China dan Uzbekistan vs Jepang.

Korea menyandang status petahana, setelah pada Asian Games 2022 meraih emas dengan mengalahkan Jepang 2-1 di final.

Republik Korea jugalah yang paling sering meraih emas sepak bola putra sejak nomor ini digelar di Asian Games 1951 New Delhi (sudah 19 edisi).