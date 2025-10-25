Semifinal Tunggal Putra French Open 2025, Bersejarah
jpnn.com - CESSON SEVIGNE - Christo Popov mengukir sejarah di French Open 2025 Super 750.
Tunggal putra Prancis itu menjadi pemain pertama tuan rumah yang mencapai semifinal French Open dalam 79 tahun.
Terakhir kali tunggal putra Prancis yang menembus semifinal ialah Henri Pelizza pada 1946, sampai menjadi juara.
Christo Popov masuk semifinal French Open 2025 setelah di 8 Besar mengalahkan wakil Taiwan Chi Yu Jen 21-13, 21-7 di Glaz Arena, Cesson Sevigne, Jumat (24/10).
"Saya berhasil mempertahankan irama agresif dan akurat. Dia membuat beberapa kesalahan dan mencoba untuk bangkit, saya mencoba tidak mengikutinya," kata Popov.
Di semifinal hari ini, Popov akan berhadapan dengan Kunlavut Vitidsarn (Thailand).
“Saya yakin, saya bisa menang," tutur Popov. (bwf/jpnn)
Catatan fantastis mewarnai semifinal tunggal putra French Open 2025 Super 750. Ini menyangkut tuan rumah.
