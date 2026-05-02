Semifinal Uber Cup 2026: China Vs Jepang Masih 0-0, Indonesia Vs Korea 0-1
jpnn.com - HORSENS – Korea untuk sementara unggul dari Indonesia pada semifinal Uber Cup 2026 di Court 2 Forum Horsens, Denmark, Sabtu (2/5).
Itu setelah tunggal putri utama Korea, si nomor satu dunia, An Se Young memenangi match 1.
An menang mudah dari Putri Kusuma Wardani 21-19, 21-15 dalam laga berdurasi 40 menit.
Pada match 2 saat ini sedang mengayun raket ganda putri Febriana Kusuma/Amalia Pratiwi vs Baek Ha Na/Lee So Hee.
Sementara itu, di Court 1 Forum Horsens, match 1 China vs Jepang berlangsung alot.
Dua perempuan, yakni Wang Zhi Yi dan Akane Yamaguchi belum menuntaskan urusan.
Pada gim pertama Akane menang 23-21, di gim kedua Wang yang menang 21-11.
Nanti match 2 China vs Jepang bakal hadir partai kelas berat di ganda putri, yakni Liu Sheng Shu/Tan Ning vs Yuki Fukushima/Mayu Matsumoto. (bwf/jpnn)
Pada match 2 Indonesia vs Korea di semifinal Uber Cup 2026 saat ini sedang mengayun raket dua ganda putri.
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
