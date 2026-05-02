Semifinal Uber Cup 2026: Putri KW Kembali Jumpa Mimpi Buruk

Tim bulu tangkis putri Indonesia bersiap menghadapi partai penting melawan Korea di semifinal Uber Cup 2026.

Pertandingan Indonesia vs Korea akan digelar di Horsens, Denmark, Sabtu (2/5/2026) pukul 15.00 WIB.

Duel ini diprediksi akan berjalan alot. Kedalaman skuad Korea akan menjadi tantangan tersendiri bagi Srikandi Merah Putih.

Di sektor tunggal, Putri Kusuma Wardani akan mengemban tanggung jawab turun di partai pertama.

Pemain berusia 23 tahun itu dijadwalkan menghadapi tunggal putri nomor satu dunia An Se Young.

Rekor pertemuan sepenuhnya dikuasai An Se Young. Dari sembilan pertemuan sebelumnya, pemain yang karib disapa Putri KW itu belum pernah meraih kemenangan atas pemain asal Gwangju tersebut.

Meski begitu, Putri tetap percaya diri menghadapi laga besar ini. Dia menilai kesiapan fisik akan menjadi faktor krusial.

"Kami harus siap capek, itu saja," ucap Putri melalui unggahan di media sosial PBSI.