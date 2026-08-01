Semifinal VNL 2026: Polandia Mengamuk, Slovenia Jadi Korban
jpnn.com - NINGBO - Polandia menjadi finalis pertama Volleyball Nations League atau VNL 2026 Putra.
Si juara bertahan itu menembus final setelah tampil gila pada semifinal di Ningbo, China, Sabtu (1/8) sore WIB.
Polandia mengalahkan Slovenia 3-0 (25-16, 25-19, 25-17).
Outside hitter Polandia Wilfredo Leon menjadi salah satu bintang lapangan.
Pria Kuba suami dari seorang wanita Polandia itu mencetak 16 poin, enam di antaranya merupakan ace.
Ini menjadi final VNL ke-4 Polandia sepanjang sejarah, dua kali jadi juara, yakni pada 2023 dan 2025.
“Tidak sering Anda melihat 3-0 di semifinal. Kami mendominasi di setiap set. Memang itu tidak mudah, jadi, mengalahkan Slovenia dengan hasil seperti ini merupakan hal yang hebat," kata Leon kepada awak VBTV seusai laga.
Di final besok, Polandia akan bertemu dengan pemenang semifinal kedua yang mempertemukan Jepang vs Amerika Serikat.
Polandia akan berhadapan dengan pemenang dari semifinal kedua VNL 2026 yang main malam ini.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Jadwal Semifinal VNL 2026 Putra Hari Ini, Mungkin 5 Set Lagi
- 8 Besar VNL 2026: AS Hajar Italia, Polandia Hantam Ukraina
- Live Streaming 8 Besar VNL 2026 Italia Vs Amerika Serikat, Entar Lagi Main
- China Tumbang, Jepang Tembus Semifinal VNL 2026
- VNL 2026: Slovenia Pukul Turki di 8 Besar, Eks Bhayangkara Presisi Bersinar
- Live Streaming 8 Besar VNL 2026 Slovenia Vs Turki Siang Ini