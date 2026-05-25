Seminar di HIS PIK2 Mengajak Orang Tua Membentuk Worldview Anak

jpnn.com - TANGERANG - Hope Intercultural School (HIS) PIK2 menghadirkan YPPH Board Member Aileen H. Riady dan SPH Parenting Program Coordinator Soekarmini dalam seminar Worldview Matters Most.

Seminar itu membahas cara orang tua membentuk nilai hidup dan cara pandang anak sejak dini.

Aileen mengatakan, anak-anak saat ini hidup dalam dunia yang sangat dinamis.

Mereka tidak hanya menerima pengaruh dari rumah dan sekolah, tetapi juga dari media digital, pergaulan, dan lingkungan sekitar.

“Orang tua perlu mempersiapkan anak-anak untuk berani menghadapi dunia yang terus berubah. Tidak cukup hanya mengajarkan mereka untuk bertahan, tetapi juga mendorong mereka agar mampu berinovasi dan memberi kontribusi positif,” ujar Aileen.

Menurut dia, orang tua perlu menjadi pendamping aktif. Anak perlu diajak berdiskusi agar mampu memahami alasan di balik sebuah keputusan, bukan hanya mengikuti aturan tanpa mengetahui maknanya.

“Anak perlu dibimbing untuk melihat informasi dengan benar. Dengan begitu, mereka bisa memilah mana yang baik, mana yang perlu dihindari, dan bagaimana mereka harus bersikap,” katanya.

Soekarmini menambahkan, pendidikan anak membutuhkan kesinambungan antara sekolah dan rumah.

Seminar di Hope Intercultural School ini membuatnya pengin lebih baik dalam mengevaluasi cara mendampingi anak di rumah.

