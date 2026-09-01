Seminar Motivasi M3 Ganesha Operation: Ribuan Siswa Medan Berikrar Wujudkan Mimpi

jpnn.com, JAKARTA - Suasana Auditorium Universitas Sumatera Utara (USU) mendadak hening, pada Minggu (30/8).

Diiringi tatapan penuh harap para orang tua, ribuan siswa melantunkan ikrar dengan suara bergetar tetapi mantap.

Janji untuk bersungguh-sungguh mengejar cita-cita itu dibalas dengan pelukan hangat dan doa restu yang meneteskan air mata haru.

Momen emosional tersebut menjadi puncak dari seminar motivasi tahunan Meeting on Maximizing Motivation (M3) yang digelar oleh Ganesha Operation (GO).

Tak kurang dari 4.000 siswa bersama orang tua memadati auditorium, bersatu dalam satu tekad: menembus sekolah favorit, perguruan tinggi negeri (PTN), hingga perguruan tinggi kedinasan impian.

Habibi Arif Setiawan, siswa MAN 2 Medan yang dipercaya membacakan ikrar, membagikan kesannya seusai acara.

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Menurutnya, motivasi terbaik bukan tentang menjadi sempurna tanpa cela.

"Do your best itu bukan berarti harus selalu sempurna, tetapi mengerjakan sesuatu semampunya, lalu mengevaluasi dan memperbaikinya semaksimal mungkin," tutur Habibi.