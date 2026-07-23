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Seminar Nasional di Undana: Kedaulatan Pangan Tak Hanya Kebijakan, tetapi Pemuda Harus Terlibat

Seminar Nasional di Undana: Kedaulatan Pangan Tak Hanya Kebijakan, tetapi Pemuda Harus Terlibat
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Suasana Seminar Nasional bertajuk “Menggali Potensi Pemuda dalam Menjaga Kedaulatan Pangan di Aula Undana, Kupang, Senin (15/6/2027). Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Ketika makin banyak anak muda bercita-cita menjadi kreator digital, profesional teknologi atau pekerja di sektor jasa, sebuah pertanyaan penting mengemuka di Aula Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana (Undana), Senin (15/6/2027).

Ada pertanyaan besar siapa yang akan menanam pangan Indonesia di masa depan? Pertanyaan tersebut menjadi benang merah Seminar Nasional bertajuk “Menggali Potensi Pemuda dalam Menjaga Kedaulatan Pangan.”

Seminar ini mempertemukan akademisi, tokoh adat, praktisi pangan, pegiat pemberdayaan masyarakat serta mahasiswa untuk membahas masa depan sektor pangan di tengah berbagai tantangan yang semakin kompleks.

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Bagi sebagian generasi muda, pertanian masih sering dipandang sebagai pekerjaan yang berat, kotor, dan kurang menjanjikan.

Namun, bagi Prof. Dr. Ir. Doppy Roy Nendissa, M.P., CRA., CRP., C.SEPro, akademisi Universitas Cendana ini, cara pandang tersebut justru perlu diubah.

"Pangan bukan sekadar beras, melainkan seluruh sumber nutrisi yang menopang kehidupan masyarakat. Karena itu, sektor pangan akan selalu relevan, bahkan ketika banyak bidang lain mengalami perubahan," kata Prof. Doppy dalam rilis media, Rabu (22/7/2026) di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

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Dia mengajak mahasiswa untuk tidak hanya melihat pertanian sebagai aktivitas budidaya, tetapi sebagai ruang lahirnya inovasi dan solusi.

Menurutnya, generasi muda saat ini tidak lagi hanya dituntut mencari pekerjaan, melainkan menciptakan peluang dan menjawab persoalan yang ada di masyarakat.

Suasana Seminar Nasional bertajuk “Menggali Potensi Pemuda dalam Menjaga Kedaulatan Pangan di Aula Undana, Kupang.

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