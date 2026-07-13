menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Pendidikan » Pendidikan » Seminar Wisuda UT 2026 Jadi Panggung Kisah Inspiratif, 1.500 Lulusan Siap Mengabdi

Seminar Wisuda UT 2026 Jadi Panggung Kisah Inspiratif, 1.500 Lulusan Siap Mengabdi

Seminar Wisuda UT 2026 Jadi Panggung Kisah Inspiratif, 1.500 Lulusan Siap Mengabdi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Rektor UT Prof. Dr. Ali Muktiyanto (peci hitam) foto bersama Wakil Rektor 1 Prof. Rahmat Budiman, Warek 4 Dr. Hendrian, Dekan FKIP Prof Ucu Rahayu, Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra, Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Bangka Selatan Anshori. Foto Mesya/JPNN.com

jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Pemandangan menarik terlihat dalam Seminar Wisuda UT Tahun Akademik 2025/2026 Genap Wilayah 2. Seorang kiper Tim Nasional Futsal Indonesia, kepala Badan Perencanaan Daerah, anggota DPRD, hingga lulusan berusia 61 tahun berada dalam satu ruangan untuk merayakan pencapaian akademik mereka.

Seminar yang digelar di Universitas Terbuka Convention Center (UTCC), Tangerang Selatan, Senin (13/7), itu menjadi bagian dari rangkaian wisuda sekitar 1.500 calon wisudawan dan wisudawati.

Bukan sekadar acara menjelang kelulusan, seminar tersebut memperlihatkan wajah pendidikan tinggi yang makin terbuka. 

Baca Juga:

"Kami ucapkan selamat kepada para calon wisudawan Universitas Terbuka (UT). Kegiatan seminar wisuda ini diharapkan menjadi pembekalan bagi mahasiswa sebelum resmi menyandang status alumni," kata Rektor UT Ali Muktiyanto di UTCC, Senin (13/7). 

Menurut Ali, mahasiswa UT telah dibentuk untuk menjadi pembelajar sejati selama menempuh pendidikan. Semangat tersebut diharapkan tetap dijaga setelah mereka menyelesaikan kuliah.

“Ketika keluar dari UT, mereka harus tetap menjadi pembelajar sejati dan berkomitmen mengamalkan segala yang diperoleh di masyarakat agar bisa memberikan makna bagi masyarakat,” ujarnya.

Baca Juga:

Usia, profesi, jabatan, dan lokasi tempat tinggal tak lagi menjadi penghalang seseorang untuk melanjutkan pendidikan. Salah satu lulusan yang mencuri perhatian adalah Muhammad Albagir, kiper Timnas Futsal Indonesia yang berhasil menyelesaikan pendidikan di Program Studi Manajemen 

Di tengah jadwal latihan, kompetisi, dan tanggung jawab membela Indonesia, Albagir tetap mampu membagi waktu untuk menyelesaikan kuliahnya. Keberhasilan itu menunjukkan bahwa atlet profesional tetap bisa mengejar pendidikan tinggi tanpa harus meninggalkan kariernya di lapangan.

Seminar Wisuda UT 2026 jadi panggung kisah inspiratif, sekitar 1.500 lulusan siap mengabdi

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co