Seminar Wisuda UT 2026 Jadi Panggung Kisah Inspiratif, 1.500 Lulusan Siap Mengabdi

jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Pemandangan menarik terlihat dalam Seminar Wisuda UT Tahun Akademik 2025/2026 Genap Wilayah 2. Seorang kiper Tim Nasional Futsal Indonesia, kepala Badan Perencanaan Daerah, anggota DPRD, hingga lulusan berusia 61 tahun berada dalam satu ruangan untuk merayakan pencapaian akademik mereka.

Seminar yang digelar di Universitas Terbuka Convention Center (UTCC), Tangerang Selatan, Senin (13/7), itu menjadi bagian dari rangkaian wisuda sekitar 1.500 calon wisudawan dan wisudawati.

Bukan sekadar acara menjelang kelulusan, seminar tersebut memperlihatkan wajah pendidikan tinggi yang makin terbuka.

"Kami ucapkan selamat kepada para calon wisudawan Universitas Terbuka (UT). Kegiatan seminar wisuda ini diharapkan menjadi pembekalan bagi mahasiswa sebelum resmi menyandang status alumni," kata Rektor UT Ali Muktiyanto di UTCC, Senin (13/7).

Menurut Ali, mahasiswa UT telah dibentuk untuk menjadi pembelajar sejati selama menempuh pendidikan. Semangat tersebut diharapkan tetap dijaga setelah mereka menyelesaikan kuliah.

“Ketika keluar dari UT, mereka harus tetap menjadi pembelajar sejati dan berkomitmen mengamalkan segala yang diperoleh di masyarakat agar bisa memberikan makna bagi masyarakat,” ujarnya.

Usia, profesi, jabatan, dan lokasi tempat tinggal tak lagi menjadi penghalang seseorang untuk melanjutkan pendidikan. Salah satu lulusan yang mencuri perhatian adalah Muhammad Albagir, kiper Timnas Futsal Indonesia yang berhasil menyelesaikan pendidikan di Program Studi Manajemen

Di tengah jadwal latihan, kompetisi, dan tanggung jawab membela Indonesia, Albagir tetap mampu membagi waktu untuk menyelesaikan kuliahnya. Keberhasilan itu menunjukkan bahwa atlet profesional tetap bisa mengejar pendidikan tinggi tanpa harus meninggalkan kariernya di lapangan.