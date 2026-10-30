Seminggu Tayang, Alas Roban The Series Menduduki Top 10 Program TV Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Michelle Ziudith hingga Ben Joshua membintangi Alas Roban The Series.

Menariknya, baru seminggu mengudara, serial yang hadir setiap hari mulai pukul 20.15 WIB itu sukses masuk ke jajaran Top 10 Program TV Nasional.

Serial tersebut menjadi program nomor satu di ANTV dengan rata-rata performa TVR/share 2.1/9.7 selama periode 19 – 25 Oktober 2026 secara nasional terrestrial.

Selain itu, series juga telah menjangkau hingga 14++ juta penonton di seluruh Indonesia.

Berdasarkan data Nielsen tersebut menjadi bukti tayangan Alas Roban The Series yang dibintangi oleh Michelle Ziudith, Ben Joshua, Christ Laurent dan bintang lainnya diterima dengan baik dan menjadi pilihan utama di jam tayangnya untuk wilayah Palembang dengan capaian TVRShare 4.4%/17.4%.

Ditemui di kawasan Cibubur, Jakarta Timur, Selasa (27/10), Michelle Ziudith sebagai pemeran Sita mengungkapkan kebahagiaannya atas pencapaian tersebut.

Dia merasa senang karena serial yang dibintanginya itu mendapat sambutan hangat dari penonton.

Michelle Ziudith pun berharap ke depannya serial yang dibintanginya itu tetap bisa diterima dengan baik oleh para penonton.