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SEMMI Akhiri Dualisme, Bobby Kurniawan Nyatakan Bergabung di Bawah Kepemimpinan Bintang Wahyu Saputra

SEMMI Akhiri Dualisme, Bobby Kurniawan Nyatakan Bergabung di Bawah Kepemimpinan Bintang Wahyu Saputra
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SEMMI mengakhiri dualisme kepengurusan yang terjadi sejak Kongres VIII di Surabaya pada Februari 2023. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) mengakhiri dualisme kepengurusan yang terjadi sejak Kongres VIII di Surabaya pada Februari 2023.

Bobby Kurniawan bersama kelompoknya menyatakan bergabung dan mendukung kepemimpinan Ketua Umum Pengurus Besar (PB) SEMMI Bintang Wahyu Saputra.

Penyatuan tersebut menandai berakhirnya dualisme kepemimpinan yang selama ini mewarnai dinamika internal organisasi.

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Bobby Kurniawan mengatakan keputusan untuk bersatu diambil demi kepentingan organisasi dan kader di seluruh Indonesia.

"Dinamika pasca-Kongres Surabaya adalah bagian dari proses pendewasaan kita bersama. Namun, kami menyadari mempertahankan dualisme hanya akan merugikan kader di tingkat akar rumput dan menghabiskan energi organisasi," kata Bobby dalam keterangannya, Senin (20/7).

Dia menegaskan pihaknya kini melebur dan berada di bawah kepemimpinan Bintang Wahyu Saputra.

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"Hari ini kami tegaskan, kami melebur dan bersatu penuh di bawah komando PB SEMMI kepemimpinan Bintang Wahyu Saputra. Saatnya kita menatap masa depan agar SEMMI menjadi organisasi yang solid dan berkemajuan," ujarnya.

Ketua Umum PB SEMMI Bintang Wahyu Saputra menyambut baik langkah rekonsiliasi tersebut. Menurut dia, penyatuan menjadi momentum memperkuat organisasi dan mengakhiri perbedaan yang muncul setelah Kongres VIII.

SEMMI mengakhiri dualisme kepengurusan yang terjadi sejak Kongres VIII di Surabaya pada Februari 2023.

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