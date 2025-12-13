Semmi Surabaya Mengapresiasi Polres Pelabuhan Tanjung Perak
jpnn.com - SURABAYA - Ketua Umum Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia atau Semmi Surabaya Ryu Choirul Adi Firmansyah mengapresiasi Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya yang menggelar kegiatan bakti kesehatan dan cek urine.
Kegiatan yang dilakukan Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak itu dilakukan menyambut arus mobilitas Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 berlangsung di Gate Pelabuhan Jamrud, Surabaya Jumat (12/12).
Pada kegiatan itu hadir Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP Wahyu Hidayat, Kepala BNN Kota Surabaya Kombes Heru Prasetyo, serta Kasat Resnarkoba AKP Mochammad Suparlan, bersama jajaran PJU, personel BNN, Urkes, dan Satresnarkoba.
Sebanyak 80 pengemudi angkutan antarpulau, penumpang umum, dan pengemudi ojek online menjalani pemeriksaan urine serta pengecekan kesehatan meliputi tensi, kolesterol, asam urat, dan gula darah.
“Kami mengapresiasi penuh langkah Polres Pelabuhan Tanjung Perak dalam menjaga keamanan dan keselamatan menjelang Nataru. Secara khusus, saya menyampaikan penghargaan kepada Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak dan Kasat Resnarkoba yang telah memimpin kegiatan ini dengan komitmen tinggi," kata Ryu.
"Upaya seperti ini sangat penting demi keselamatan para pengemudi dan masyarakat yang akan bepergian," imbuhnya.
Menurutnya, Semmi Surabaya siap untuk terus menjadi mitra kritis yang konstruktif bagi aparat penegak hukum.
"Ruang edukasi, pencegahan, serta program pemberdayaan pemuda harus berjalan berdampingan dengan tindakan represif terhadap jaringan narkoba," katanya. (mcr8/jpnn)
Redaktur : Mufthia Ridwan
Reporter : Kenny Kurnia Putra
