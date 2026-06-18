Semoga Hanya di Mimpi, Bernadya Membawa Nuansa 2000an

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sekaligus penulis lagu, Bernadya segera meluncurkan album terbaru yang bertitel 'Semoga Hanya di Mimpi'.

Album penuh kedua dari Bernadya tersebut bakal dirilis melalui JUNI Records pada 24 Juni 2026 mendatang, dua tahun setelah peluncuran album 'Sialnya, Hidup Harus Tetap Berjalan' yang sukses besar.

Bernadya menyuguhkan materi yang sangat berbeda dalam Semoga Hanya di Mimpi.

Salah satu perbedaan yang bakal dihadirkan yakni dari segi musik yang membawa nuansa nostalgia ke era 2000an sesuai interpretasi Bernadya.

Sebagai penyanyi kelahiran 2004, dia yang tertarik dengan musik era 2000an akhirnya mendapatkan banyak masukan dan referensi dari produser maupun pihak JUNI Records.

"Menurut aku, musik 2000-an lebih playful," kata Bernadya di kawasan Ampera, Jakarta Selatan pada Rabu (17/6).

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Pemilik nama lengkap Bernadya Ribka Jayakusuma itu mengaku belakangan ini sering mendengarkan lagu-lagu Indonesia era 2000an.

Atas dasar itu, Bernadya akhirnya ingin menyuguhkan materi bernuansa pop era 2000an yang sederhana lewat Semoga Hanya di Mimpi.