menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Sulteng » Semoga Kamis Ada Kabar Baik untuk Honorer Tak Masuk PPPK Paruh Waktu

Semoga Kamis Ada Kabar Baik untuk Honorer Tak Masuk PPPK Paruh Waktu

Semoga Kamis Ada Kabar Baik untuk Honorer Tak Masuk PPPK Paruh Waktu
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Wali Kota Palu Hadianto Rasyid (kedua kiri) memberikan penjelasan di hadapan ratusan honorer yang belum terangkat menjadi PPPK, Senin (24/11/2025). Foto: ANTARA/HO-Humas Pemkot Palu

jpnn.com - PALU – Pemerintah menargetkan masalah honorer bisa tuntas pada akhir 2025 sehingga masuk 2026 sudah tidak ada lagi pegawai berstatus non-ASN.

Faktanya, hingga saat ini masih banyak honorer yang belum terakomodasi dalam pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak penuh waktu maupun PPPK Paruh Waktu.

Karena itu, di banyak daerah, para honorer yang tidak masuk gerbong pengangkatan PPPK penuh waktu dan paruh waktu, makin kencang menyuarakan tuntutan terkait nasib mereka.

Baca Juga:

Begitu pun para honorer di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, Sulawesi Tengah.

Mereka menggelar aksi unjuk rasa di Palu pada Senin, 24 November 2025, dengan tuntutan agar pemerintah membuka lagi pendaftaran PPPK.

Merespons hal itu, Pemkot Palu menjanjikan akan segera melakukan konsultasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) terkait tuntutan tenaga honorer yang belum diangkat menjadi PPPK.

Baca Juga:

Wali Kota Palu Hadianto Rasyid saat berdialog dengan ratusan honorer, Senin, mengatakan bahwa Pemkot Palu berkomitmen memperjuangkan nama-nama tenaga honorer yang telah diusulkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) setempat.

"Ini menjadi permintaan besar dan Pemkot Palu siap atas pembiayaan PPPK yang akan diangkat, baik yang bekerja paruh waktu maupun yang sudah berjalan,” ujarnya di hadapan wartawan.

Semoga pada Kamis 27 November ada kabar baik untuk para honorer yang belum terakomodasi dalam pengangkatan PPPK dan PPPK Paruh Waktu.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI