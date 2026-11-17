jpnn.com, JAKARTA - Pernyataan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo tentang rencana pemerintah merelokasi badak bercula satu atau badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) di Pandeglang, Banten, ke Alas Purwo di Banyuwangi, Jawa Timur, terus memicu polemik.

Ide yang dilontarkan adik Presiden Prabowo Subianto itu memantik penolakan, termasuk dari warga Banten.

Pegiat budaya dan kemasyarakatan Banten Bahroji menyatakan badak jawa sudah eksis di TNUK selama ribuan tahun.

Baca Juga: Respons Tetua Adat Badui terhadap Rencana Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo

Oji -panggilan akrabnya- menyebut pemindahan fauna bernama latin Rhinoceros sondaicus itu ke ujung timur Pulau Jawa justru berpotensi mengganggu keseimbangan alam.

Oji mengkhawatirkan rencana itu jika dieksekusi tidak hanya membahayakan badak jawa, tetapi juga mengancam habitat asli satwa endemik tersebut.

"Habitat asli badak bercula satu di Banten, jangan diganggu, itu sama saja merusak ekosistem," ujarnya melalui layanan pesan, Selasa (17/11/2026).

Baca Juga: Ide Adik Prabowo Merelokasi Badak Jawa Bisa Memicu Kemarahan Dunia

Menurut Oji, Ujung Kulon merupakan satu-satunya benteng terakhir yang terbukti mampu menopang kehidupan badak jawa secara alami.

Selain itu, katanya, para pemuka masyarakat Banten pun menentang ide tentang merelokasi badak jawa ke Alas Purwo.