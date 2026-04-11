Sempat Absen, Inara Rusli akan Diperiksa Polisi Pekan Depan
jpnn.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya akan menjadwalkan kembali pemeriksaan terhadap Inara Rusli terkait laporan Wardatina Mawa.
Awalnya, mantan istri Virgoun itu dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada Rabu (8/4).
Akan tetapi, Inara Rusli atau kini yang telah mengubah namanya menjadi Inarasati, meminta pemeriksaan ditunda.
Kasubbid Penmas Polda Metro Jaya, Kompol Andaru Rahutomo lantas menjelaskan lebih lanjut mengenai hal tersebut.
"Yang bersangkutan mengirimkan penundaan, konfirmasi melalui penasihat hukumnya kalau saksi dalam kondisi yang sakit, sehingga tidak bisa menghadiri pemeriksaan," ungkap Andaru Rahutomo kepada awak media, Jumat (10/4).
Oleh karena itu, pihak penyidik menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Inara Rusli.
Rencananya, ibu tiga anak tersebut dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada pekan depan
Akan tetapi, aparat belum bisa memastikan tanggal untuk pemeriksaan terhadap Inara Rusli.
- Polisi Ungkap Alasan Pemeriksaan Inara Rusli Ditunda, Ternyata...
- Diperiksa sebagai Saksi Terkait Laporan Inara Rusli, Virgoun Ditanyai Puluhan Pertanyaan
- Soal Laporan Inara Rusli, Virgoun Diperiksa Polisi
- Virgoun Datangi Bareskrim Polri, Ada Apa?
- Tak Hanya Hak Asuh Anak, Wardatina Mawa Tuntut Nafkah Rp 100 Juta
- 3 Berita Artis Terheboh: Insanul Tak Dekat dengan Inara, Adhisty Zara Pamit