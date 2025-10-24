Sempat Absen, Lisa Mariana Siap Hadiri Pemeriksaan Hari Ini

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Lisa Mariana dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri pada hari ini, Jumat (24/10).

Dia akan dimintai keterangan sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Ridwan Kamil.

"Dari pihak LM (Lisa Mariana) menyampaikan akan datang," kata Kasubdit I Dittipidsiber Bareskrim Polri Komisaris Besar Polisi Rizki Agung Prakoso dilansir Antara, Kamis (23/10).

Kuasa hukum Lisa Mariana, Jhonboy Nababan menyatakan kliennya siap menghadiri pemeriksaan.

"Hadir (pemeriksaan), pukul 14.00 WIB," jawabnya.

Sebelumnya, Dittipidsiber Bareskrim Polri memanggil Lisa Mariana pada Senin (20/10) untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Ridwan Kamil.

Akan tetapi, Lisa Mariana tidak menghadiri pemeriksaan karena sakit.

Diketahui pada 11 April 2025, Ridwan Kamil melaporkan Lisa Mariana ke Dittipidsiber Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik dan manipulasi dokumen elektronik.