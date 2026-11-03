Sempat Ada Gangguan Sistem, TKA SMA Gelombang I Selesai dengan Objektif dan Kredibel

jpnn.com, JAKARTA - Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) SMA/SMK Tahun 2026 telah selesai dilaksanakan. Secara umum tes berjalan lancar dan tertib kendati sempat diwarnai kendala teknis dari server pusat pada hari-hari awal.

Di tengah dinamika tersebut, sejumlah kepala sekolah di berbagai daerah bergerak cepat untuk memastikan integritas para peserta ujian tetap terjaga demi menjaga objektivitas dan kredibilitas hasil asesmen.

Gelombang pertama TKA 2026 berakhir Kamis, 29 Oktober 2026 dan akan digelar ujian susulan khusus bagi siswa yang terdampak gangguan sistem pada Jum’at (30/10). Adapun persiapan gelombang kedua dimulai pada Senin (2/11).

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Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Erni Mawarni mengatakan bahwa kendala teknis dari sistem pusat secara merata terjadi pada hari pertama sesi 2 di jenjang SMK.

“Hari kedua sesi 1 terganggu di semua jenjang. Untuk TKA hari ketiga dan keempat terpantau aman dan berjalan lancar," katanya kepada wartawan.

Merespons kendala tersebut, Erni menjelaskan bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 22 Tahun 2026 tentang TKA dan Asesmen Nasional ulang untuk mata pelajaran Bahasa Inggris dan Survei Lingkungan Belajar (Sulingjar).

Selama gangguan sistem berlangsung, tambah Erni, pihaknya terus berkomunikasi intensif dengan sekolah melalui tim teknis wilayah dan proktor sehingga kendala tersebut berhasil ditangani dengan baik sebagai bahan evaluasi.

Di saat yang sama, para murid yang mengikuti asesmen juga diberikan arahan untuk tidak panik.