Punya Kekasih Baru, Teuku Ryan Masih Takut?

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Teuku Ryan kini telah menata kembali hidupnya dan memiliki kekasih baru.

Namun ketika disinggung mengenai ada atau tidaknya rasa takut untuk kembali merajut hubungan asmara setelah kegagalan yang pernah dialaminya, dia mengakui bahwa perasaan tersebut sempat terbersit.

Walau demikian, dia memilih untuk tidak terlalu memikirkan kekhawatiran itu secara berlebihan.

"Pasti, itu pasti, tapi kembali lagi, kalau kita semakin khawatir pikiran kita tuh semakin stres, semakin risau, jadi lebih baik pasrahin kepada Allah dan berdoa saja," ujar Teuku Ryan di kawasan Mampang, Jakarta Selatan.

Dalam kesempatan yang sama, mantan suami Ria Ricis itu juga buka suara mengenai hubungannya dengan sang kekasih.

Bapak satu anak ini mengaku sudah sekitar setahun terakhir menjalin hubungan dengan perempuan bernama Bella.

Ditanyai soal rencana menikah, dia mengatakan bahwa hubungannya kini masih dalam tahap penjajakan.

Pria 32 tahun itu memilih untuk tak terburu-buru menentukan target dan menyerahkan segala urusan takdir kepada Tuhan.