Sempat Diamuk Warga, 2 Pelaku Curas Bersenjata Tajam di Bekasi Diringkus Polisi

jpnn.com, CIKARANG - Dua pelaku pencurian dengan kekerasan atau curas bersenjata tajam yang beraksi di Jalan Raya Kampung Tenjolaut, Desa Sukakarya, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, akhirnya diringkus polisi.

Kedua pelaku masing-masing berinisial IH (24) dan J (25) merupakan warga Kampung Blokang, Desa Karang Sentosa, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, diamankan setelah sempat tertangkap warga usai melakukan aksinya pukul 22.00 WIB.

"Petugas membawa kedua pelaku ke mapolsek terdekat setelah diamankan warga. Saat ini keduanya menjalani pemeriksaan intensif dan proses hukum lebih lanjut," kata Kasi Humas Polres Metro Bekasi AKP Aliyani di Cikarang, Sabtu (14/11).

Aliyani menjelaskan, peristiwa ini bermula saat korban AK (21), pelajar asal Sukawangi, tengah berboncengan sepeda motor Honda Beat Street bersama rekannya berinisial AS dan melintas di lokasi kejadian.

Tiba-tiba, kedua pelaku yang mengendarai sepeda motor Honda PCX bernomor polisi B 5432 FFH memepet kendaraan korban dan langsung merampas satu unit telepon genggam milik korban.

Korban bersama rekannya yang tak tinggal diam berupaya mengejar pelaku hingga ke Jalan Kampung Cabang Pulobambu, Desa Sukaindah, Kecamatan Sukakarya.

Di lokasi tersebut, pelaku menghentikan kendaraan lalu turun sambil mengancam korban menggunakan senjata tajam jenis celurit.

Merasa terancam, korban pun berteriak meminta pertolongan hingga memancing perhatian warga sekitar.