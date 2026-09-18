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Sempat Dibubarkan Dodhy, Kangen Band Akhirnya Kembali Bersama

Sempat Dibubarkan Dodhy, Kangen Band Akhirnya Kembali Bersama
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Kangen Band saat tampil dalam Singaraja Fest 2023 di Keramas Aero Park, Bali, pada Sabtu (27/5) malam. Foto: Dedi Yondra/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kangen Band kembali berdamai setelah sempat diisukan bubar akibat persoalan internal yang melibatkan para personelnya.

Kekompakan itu terlihat dalam video yang diunggah melalui akun Instagram resmi Kangen Band.

Dalam video tersebut, vokalis Andika tampak memeluk gitaris Dodhy sambil menyampaikan pesan agar tidak mudah terpengaruh oleh pihak yang berusaha memperkeruh hubungan.

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“Ingat, kita sudah tua, bukan bocah. Jangan mau digoreng-goreng. Bajingan dia orang-orang yang menggoreng-goreng kita itu,” kata Andika Mahesa.

Pelantun Yolanda itu kemudian menyinggung bahwa persoalan yang terjadi membuatnya bisa melihat siapa saja yang benar-benar peduli terhadap Kangen Band.

“Benci gitu. Dari sini kita bisa tahu mana yang sayang, mana yang enggak sayang sama kita,” lanjut Andika.

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Tidak hanya memperlihatkan momen Andika dan Dodhy, video itu juga menunjukkan kekompakan seluruh personel Kangen Band.

Di bagian akhir, para anggota grup musik asal Lampung itu terlihat saling merangkul. Kangen Band berdiri bersama dalam suasana akrab setelah hubungan internal sempat menjadi perhatian.

Kangen Band kembali memperlihatkan kekompakan setelah sempat dikabarkan bubar akibat persoalan internal yang melibatkan para personel.

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