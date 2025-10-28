Sempat Diingatkan Hasan Nasbi, Menkeu Purbaya Ubah Gaya Komunikasi
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengubah gaya komunikasinya di depan publik.
Dia mengaku ingin lebih berhati-hati dalam memberikan pernyataan.
Ia menuturkan bahwa dirinya tak lagi bisa berbicara spontan seperti dulu, terutama terkait isu-isu sensitif.
“Katanya sekarang enggak boleh ceplas-ceplos, nanti saya dimarahin, kira-kira gitu ya,” ujar Purbaya saat menanggapi pertanyaan wartawan soal kenaikan tunjangan kinerja (tukin) di Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan, Senin (27/10).
Pernyataan santai Purbaya muncul setelah Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebut bahwa tukin pegawai Kementerian ESDM naik hingga 100 persen.
Namun, Purbaya mengaku belum mendapat informasi resmi.
“Kalau ada surat dari kementerian, ya kita ikut. Tapi saya belum tahu untuk ESDM seperti apa,” katanya.
Sebelumnya, gaya komunikasi Purbaya sempat disorot oleh eks Kepala Public Communication Office (PCO) Hasan Nasbi.
Sebelumnya, gaya komunikasi Purbaya sempat disorot oleh eks Kepala Public Communication Office (PCO) Hasan Nasbi
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Menkeu Purbaya: Itu Kata Pak Presiden
- Begini Cara Purbaya Berantas Mafia Balpres
- GAPPRI Apresiasi Kebijakan Menteri Purbaya, Nilai Selamatkan Industri Rokok Nasional
- Pernyataan Terbaru Purbaya & Tito soal Pemotongan TKD, Silakan Bandingkan
- Data Purbaya dan Kemendagri Berbeda soal Dana Pemda Mengendap, Ternyata Ini Penyebabnya
- Dedi Mulyadi Belum Bisa Menerima Omongan Purbaya, Singgung soal Pacar