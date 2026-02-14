Sempat Diisukan Cerai, Nia Ramadhani Akui Sempat Terganggu, Tetapi...

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Nia Ramadhani mengakui dirinya sempat terganggu dengan isu miring yang menerpa rumah tangganya dengan Ardi Bakrie.

Pasalnya, beberapa waktu lalu, rumah tangga pasangan selebritas itu dikabarkan berada di ujung tanduk.

Bintang sinetron Bawang Merah Bawang Putih itu dirumorkan menggugat cerai Ardi Bakrie.

Nia Ramadhani pun mengakui gosip tersebut sempat mengganggunya.

"Sempat terganggu sih dengan berita seperti itu," ujar Nia Ramadhani, Jakarta Selatan, Jumat (13/2).

Walau demikian, perempuan 35 tahun itu mengungkapkan bahwa ada hikmah di balik isu miring yang menimpanya.

Nia Ramadhani menyebut, adanya kabar burung itu justru mengajarkan ketiga anaknya bahwa tak semua yang ada di sosial media bisa dipastikan kebenarannya.

"Tetapi hikmahnya adalah anak-anak saya jadi tahu bahwa semua yang ada di layar yang mereka tonton itu enggak semuanya benar," tuturnya.