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Sempat Dikira Nikah April, Irma Darmawangsa Ungkap Fakta Sebenarnya

Sempat Dikira Nikah April, Irma Darmawangsa Ungkap Fakta Sebenarnya
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Pasangan irma darmawangsa dan Irfan Sbaztian. Foto: dok, pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Pedangdut Irma Darmawangsa akhirnya mengungkap tanggal pernikahannya dengan Irfan Sbaztian.

Keduanya akan melangsungkan pernikahan di Gedung ISTN Auditorium Jakarta,  pada 12 September 2026.

Kepastian tersebut sekaligus meluruskan kabar yang sebelumnya menyebut Irma dan Irfan akan menikah pada 21 April 2026.

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Kabar itu sempat ramai setelah foto keduanya mengenakan busana pernikahan beredar di media sosial.

Irma Darnawangsa membantah bahwa foto tersebut merupakan dokumentasi pernikahannya.

Dia menjelaskan bahwa saat itu dirinya bersama Irfan hanya menjadi model untuk katalog sebuah bridal di Bogor.

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"Siapa bilang? Itu kemarin ane sama Irfan jadi model katalog pernikahan buat bridal di Bogor," ujar Irma, kepada jpnn.com, Kamis (3/9).

Menurut Irma, pihak bridal kemudian mengunggah foto mereka di Instagram.

Irma Darmawangsa meluruskan kabar pernikahannya dengan Irfan Sbaztian yang sempat disebut berlangsung April 2026.

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