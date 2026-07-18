Sempat Dipandang Sebelah Mata, Film Debut Ferly Halim Justru Direspons Positif

jpnn.com, JAKARTA - Keraguan yang sempat mengiringi langkah awal sutradara muda Ferly Halim akhirnya terjawab.

Film debutnya, Takkan Kubiarkan Kau Menangis, mendapat sambutan hangat saat gala premiere di Epicentrum XXI, Kuningan, Jakarta, Senin (13/7), sekaligus membuktikan kualitas karya sineas perempuan di industri perfilman Indonesia.

Sejak diumumkan, film produksi Langit Pictures Indonesia itu sempat dipandang sebelah mata. Sebagian pihak meragukan kemampuan Ferly Halim yang baru pertama kali menyutradarai film layar lebar, terlebih memilih genre drama keluarga yang sarat emosi.

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Namun, suasana gala premiere justru menunjukkan respons berbeda. Tepuk tangan panjang dan suasana haru mewarnai pemutaran film yang mengangkat kisah tentang ketegaran, kasih sayang, serta pentingnya komunikasi dalam keluarga.

Ferly Halim mengaku bersyukur atas sambutan yang diberikan penonton terhadap karya pertamanya. Ia berharap film tersebut mampu menghadirkan inspirasi bagi masyarakat.

"Semoga film ini menjadi inspirasi dan dapat membangun hubungan keluarga yang lebih harmonis lagi dalam hal komunikasi sehari-hari di dalam rumah," ujar Ferly seusai pemutaran film.

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Gala premiere berlangsung meriah dengan konsep red carpet yang turut dihadiri para pemain dan pelaku industri kreatif. Panitia juga menghadirkan galeri foto kru produksi sebagai bentuk apresiasi terhadap tim di balik layar yang terlibat dalam proses pembuatan film.

Sejumlah artis turut memeriahkan acara, di antaranya Kiesha Alvaro yang membawakan original soundtrack film, Penta Boys, Naufal Utomo, serta Dianna Dee Starlight.