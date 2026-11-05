Sempat Dirawat, DJ Katty Butterfly Ungkap Penyakit yang Diderita

jpnn.com, JAKARTA - DJ Katty Butterfly akhirnya mengungkap penyakit yang dideritanya belakangan ini.

Sempat mengira menderita masalah lambung, dia ternyata mengalami kista ovarium yang pecah.

"Aku pikir (sakit) lambung, aku sering masuk UGD, sampai 10 kali, akhirnya ketahuan ada kista sudah pecah," kata DJ Katty Butterfly saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

Kreator konten asal Thailand itu tidak mengetahui pasti penyebab dirinya mengalami masalah kista.

DJ Katty Butterfly menduga penyakit yang dideritanya disebabkan oleh kelelahan akibat pekerjaan yang kebanyakan di malam hari.

"Mungkin aku kecakepan, atau hormon juga," jelas pemilik nama asli Poltee Kattarey itu.

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Akibat kista pecah, DJ Katty Butterfly sempat dirawat beberapa hari di rumah sakit.

Dia bersyukur kondisinya sudah membaik dan bisa beraktivitas kembali.