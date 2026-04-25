Sempat Dirawat, Prajurit TNI Korban Serangan Misil Akhirnya Gugur di Lebanon

jpnn.com, JAKARTA - Seorang prajurit TNI yang bertugas dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), Praka Rico Pramudia meninggal dunia pada Jumat (24/4).

Diketahui, Praka Rico gugur setelah menjalani perawatan di Lebanon akibat menjadi korban sebuah ledakan peluru kendali ke marakas UNIFIL, pada Rabu (29/3) lalu.

"UNIFIL menyesalkan wafatnya hari ini Kopral Rico Pramudia, yang mengalami luka kritis setelah ledakan peluru kendali di pangkalannya di Adchit Al Qusayr," demikian disampaikan akun UNIFIL_ di media sosial X yang diunggah pada Jumat ini.

Baca Juga: Puan Minta Pemerintah Mengevaluasi Penugasan TNI di Lebanon

UNIFIL dalam keterangannya menyampaikan duka cita bagi keluarga dan teman-teman Praka Rico, TNI AD, pemerintah, serta rakyat Indonesia.

"Kami menuntut kepada semua aktor agar mereka menjunjung kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional dan memastikan keselamatan serta keamanan personel dan properti PBB setiap saat," demikian keterangan lembaga tersebut.

Gugurnya Praka Rico dalam misi UNIFIL menambah duka bagi Indonesia. Total prajurit TNI yang tewas di Lebanon menjadi empat.

Selain Rico, prajurit yang tewas dalam misi perdamaian itu ialah Mayor Infanteri Anumerta Zulmi Aditya Iskandar, Serka Anumerta Muhammad Nur Ichwan, dan Kopda Anumerta Farizal Rhomadhon.

Pemerintah Indonesia memastikan bahwa negara hadir untuk memberikan penghormatan terbaik kepada almarhum Praka Rico.