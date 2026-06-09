Sempat Dirumorkan Bakal Gantikan Purbaya, Chatib Basri Bilang Begini

jpnn.com, JAKARTA - Ekonom Senior Indonesia Chatib Basri tampak menghindari pertanyaan awak media saat dikonfirmasi mengenai isu pergantian Menteri Keuangan.

Chatib diketahui hadir sebagai narasumber dalam agenda Grab Indonesia di Hotel Shangri-La Karet Tengsin, Jakarta Selatan, Selasa (9/6).

Seusai mengisi acara, mantan Menteri Keuangan Republik Indonesia periode 2013-2014 tersebut terlihat langsung berjalan ke luar ruangan.

Chatib hanya mengatakan tidak tahu mengenai namanya yang diisukan akan menggantikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Sisanya, Chatib memilih bungkam sembari berjalan menuju mobil yang menjemputnya di lobi hotel.

"Saya enggak tahu," kata Chatib seraya berjalan.

Sebelumnya, nama Chatib Basri dirumorkan akan menggantikan posisi Purbaya yang mengundurkan diri dari Menteri Keuangan.

Namun, isu pengunduran diri tersebut telah ditepis Purbaya, dan menyatakan tidak ada arahan dari Presiden untuk melepas jabatannya. (mcr31/jpnn)