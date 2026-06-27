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Sempat Disidang di MKD, Uya Kuya Bakal Dilantik Ketua DPW PAN Jakarta

Sempat Disidang di MKD, Uya Kuya Bakal Dilantik Ketua DPW PAN Jakarta
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Uya Kuya. Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) PAN Viva Yoga Mauladi menyebut anggota Komisi IX DPR RI Surya Utama alias Uya Kuya bakal dilantik sebagai Ketua DPW partainya di Jakarta.

Menurut Viva Yoga, Uya bakal dilantik Ketum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas pada Sabtu (27/6) menggantikan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio.

"Hari ini, Ketua Umum DPP PAN, Bang Zulkifli Hasan, akan melantik Surya Utama alias Uya Kuya sebagai Ketua DPW PAN DKI Jakarta," kata dia melalui layanan pesan.

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Viva Yoga mengatakan Uya dianggap memiliki integritas sebagai pejuang partai, sehingga dilantik sebagai Ketua DPW PAN Jakarta.

Selain itu, kata dia, Uya Kuya dianggap memiliki komitmen tinggi untuk membesarkan PAN di Jakarta, sehingga dilantik menggantikan Eko Patrio.

"Memiliki jaringan sosial yang luas sehingga diharapkan dapat meningkatkan nilai elektoral PAN di DKI Jakarta," ujar Viva Yoga.

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Dia mengatakan Uya Kuya bakal dilantik Zulhas di Balai Sarbini, Jakarta bersama pengurus PAN lain di Jakarta.

"Ya, di samping melantik pengurus DPW PAN Jakarta, juga melantik seluruh DPD PAN se-Jakarta," ungkapnya.

Anggota Komisi IX DPR RI Surya Utama alias Uya Kuya bakal dilantik sebagai Ketua DPW partainya di Jakarta. Apa alasannya?

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