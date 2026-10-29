Sempat Ditangkap Polisi, 19 Demonstran Akhirnya Dipulangkan

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 19 orang yang sebelumnya diamankan terkait rangkaian kegiatan penyampaian aspirasi (unjuk rasa) pada Rabu (28/10), akhirnya dipulangkan oleh Polda Metro Jaya.

"Sebelum dipulangkan, mereka diberikan edukasi pencegahan (pre-emptive education) dan imbauan agar tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu ketertiban maupun membahayakan keselamatan masyarakat," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto di Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan pemulangan tersebut dilakukan setelah pihak penyidik menyelesaikan proses pemeriksaan dan pendalaman terhadap keterlibatan serta peran masing-masing individu.

Seluruh warga yang sempat diamankan tersebut kini telah diserahkan kembali kepada pihak keluarganya maupun pendamping hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

Proses penyerahan dilaksanakan secara resmi yang dituangkan dalam berita acara serta disertai penandatanganan surat pernyataan untuk tidak melakukan pelanggaran hukum di kemudian hari.

Budi menambahkan Polda Metro Jaya terus mengedepankan pendekatan pencegahan dan edukasi sebagai bagian dari pelayanan kepolisian yang humanis dalam menjaga kondusivitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sementara itu, langkah penegakan hukum yang bersifat represif hanya ditempuh sebagai upaya terakhir dengan tetap mempertimbangkan fakta, alat bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku. (ant/jpnn)



Jangan Lewatkan Video Terbaru:

