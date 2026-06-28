Sempat Ditarik, Dana Rp 400 Triliun Kembali Mengalir ke Bank Himbara
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memutuskan kembali menempatkan serta menambah dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah di bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Kebijakan ini ditempuh setelah sebelumnya dana tersebut sempat ditarik secara bertahap dari perbankan.
Purbaya menjelaskan langkah penarikan dana sebelumnya sempat memicu keresahan mengenai ketersediaan likuiditas di perbankan.
Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mengembalikan dan menambah dana tersebut agar sektor keuangan tetap terjaga.
"Itu kan di sana sudah mulai kekeringan likuiditas. Saya bilang ke mereka, saya akan kembalikan lagi uang pemerintah ke Himbara, bahkan saya tambah," kata Purbaya di kantornya, baru-baru ini.
Terkait pengembalian dana, Purbaya mengaku sempat melakukan penarikan dana atas permintaan pihak tertentu.
Namun, setelah melihat dampaknya bagi likuiditas di sektor perbankan, dia memutuskan untuk segera mengembalikan dana tersebut.
"Atas permintaan beberapa pihak suruh tarik, saya tarik. Rupanya jadi kering dan nggak ada sumber uang lagi. Jadi saya balikin lagi," ujarnya.
Dana hingga Rp 400 triliun kembali ditempatkan di bank-bank Himbara setelah sebelumnya sempat ditarik.
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