Sempat Ditunda, Prabowo Akhirnya Berangkat ke China
jpnn.com - Presiden Indonesia Prabowo Subianto berangkat ke Beijing, China pada Selasa (2/9) malam.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Prabowo ke China untuk memenuhi undangan dari Presiden Xi Jinping.
“Yang sesungguhnya, undangan tersebut mengharapkan kehadiran Bapak Presiden Prabowo dari tanggal 31 (Agustus),” ucap Pras.
“Namun, karena adanya dinamika di dalam negeri, kemudian Bapak Presiden Prabowo memutuskan untuk menunda keberangkatan,” lanjutnya.
Menurut dia, dalam beberapa hari terakhir ini ada permohonan yang sangat kuat dari Pemerintah Tiongkok agar Prabowo Subianto bisa tetap datang.
“Paling tidak satu hari, dalam acara Peringatan 80 Tahun dan di acara parade militer pemerintah Tiongkok,” kata dia.
Pras menambahkan, bahwa keberangkatan Prabowo itu setelah mempertimbangkan segala sesuatu yang berkaitan dengan dinamika di tanah air.
“Satu hari ini juga beliau memonitor seluruh keadaan dan mendapatkan laporan dari seluruh jajaran terkait bahwa kehidupan masyarakat telah kembali berangsur pulih seperti sedia kala,” jelas Pras. (mcr4/jpnn)
