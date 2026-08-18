Sempat Ditutup 6 Bulan, Alun-Alun Bandung Dibuka Lagi

jpnn.com - BANDUNG - Alun-alun Bandung sudah kembali dibuka untuk masyarakat setelah menjalani sejumlah evaluasi dan perbaikan. Pembukaan ruang terbuka publik itu dilakukan secara resmi oleh Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, bertepatan momen memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, Senin (17/8).

Farhan mengatakan pembukaan kembali Alun-alun Bandung dilakukan setelah Pemerintah Kota Bandung melakukan evaluasi sejak Januari 2026. Sejumlah persoalan yang sebelumnya menjadi keluhan masyarakat telah ditindaklanjuti, sehingga kawasan tersebut siap kembali digunakan.

"Alhamdulillah hari ini sudah bisa meresmikan kembali alun-alun yang sejak Januari yang lalu saya evaluasi. Sekarang sudah siap," kata Farhan.

Dia menambahkan bahwa pembukaan kembali Alun-alun Bandung tidak hanya berkaitan dengan kesiapan fasilitas, tetapi juga harus diikuti pengelolaan dan pemeliharaan secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, dia meminta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Bandung bersama Kelurahan Balonggede membentuk tim khusus yang bertugas menjaga kebersihan kawasan. Tim tersebut nantinya aktif mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan ketertiban saat menggunakan fasilitas publik.

"Pesannya kepada kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta kepada lurah Balonggede agar membentuk sebuah tim yang memang tugasnya melakukan pembersihan-pembersihan sambil mengedukasi masyarakat tentang menjaga alun-alun ini," tuturnya.

Demi menjaga keamanan dan ketertiban, maka akses masuk ke area taman Alun-alun Bandung juga akan diatur. Farhan menyebut untuk sementara hanya satu pintu yang dibuka sebagai akses masyarakat. Pengaturan teknis akses tersebut akan dilakukan oleh DPKP bersama pihak kewilayahan. “Demi keamanan dan ketertiban," ujarnya.

Farhan juga menambahkan pedagang kaki lima (PKL) tidak diperbolehkan masuk ke dalam area taman. Sementara itu, untuk PKL yang berada di luar area taman, pengaturannya diserahkan kepada pihak kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku.