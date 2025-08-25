menu
Sempat Drop, Sule Ungkap Penyebabnya

Sule. Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pelawak Sule sempat membagikan kondisi kesehatannya melalui akunnya di Instagram.

Dalam unggahannya itu, dia tampak terbaring lemah di sebuah kamar di daerah Indramayu, Jawa Barat.

Ditanyai soal penyebab dirinya sakit kala itu, ayah Rizky Febian tersebut mengaku hanya kecapekan.

"Kecapekan saja itu," ujar Sule di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Jumat (22/8).

Namun, pria berdarah Sunda itu mengaku tak terlalu paham spesifik alasan dirinya kecapekan hingga sakit.

Pelawak 48 tahun tersebut menyebut, kondisi kesehatannya itu juga dipengaruhi oleh usianya yang tak lagi muda.

"Ah, saya kurang tahu, ya. Mungkin sudah umur juga lah kayaknya," ucap Sule.

Menyadari hal tersebut, mantan suami Natalie Holscher itu menilai dirinya perlu lebih bijak dalam mengatur aktivitasnya sehari-hari.

