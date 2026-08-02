Sempat Gagal Tahun Lalu, SMAN 2 Nabire Kini Juara LCC Empat Pilar MPR

jpnn.com, NABIRE - SMA Negeri 2 Nabire berhasil menjuarai Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI Tahun 2026 Tingkat Provinsi Papua Tengah setelah mengalami kegagalan pada tahun lalu.

Kemenangan tersebut memastikan SMAN 2 Nabire menjadi wakil Provinsi Papua Tengah pada Final Nasional LCC Empat Pilar MPR RI yang akan digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada pertengahan Agustus 2026.

Kompetisi yang berlangsung di Aula Gereja Katolik KSK, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Sabtu (1/8/2026), mempertemukan sembilan sekolah terbaik hasil seleksi tingkat kabupaten/kota di Papua Tengah.

Kesembilan sekolah tersebut terdiri atas SMAN 2 Nabire, SMAN 1 Nabire, SMAN 1 Plus KPG Nabire, SMA Kristen Anak Panah Nabire, SMKN 1 Agribisnis dan Agro Teknologi Nabire, SMKS Kristen Anak Panah Tik Nabire, SMKN 2 Teknologi dan Rekayasa Nabire, SMA YPPK Adhi Luhur, dan SMAN 1 Wanggar.

Seluruh peserta tampil dengan persiapan terbaik.

Persaingan berlangsung ketat sejak babak penyisihan hingga semifinal. Setiap regu harus menunjukkan penguasaan materi Empat Pilar MPR RI yang meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Memasuki babak final, persaingan semakin sengit. Tiga sekolah yang berhasil melaju ke babak penentuan, yakni SMAN 2 Nabire (Grup A), SMAN 1 Nabire (Grup B), dan SMA YPPK Adhi Luhur (Grup C), saling beradu cepat dan tepat menjawab setiap pertanyaan.

Suasana semakin menegangkan saat memasuki babak rebutan yang memacu adrenalin para peserta sekaligus menyita perhatian para pendukung yang memenuhi ruang perlombaan.