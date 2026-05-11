Sempat Hilang Kontak, Pendaki Mahasiswa ITB Dievakuasi dalam Kondisi Sehat

jpnn.com, BANDUNG - Tim SAR gabungan berhasil menemukan Arief Wibisono, 25, mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) yang sempat dilaporkan hilang kontak saat mendaki di Gunung Puntang, Kabupaten Bandung.

Kapolsek Pameungpeuk Kompol Dedi membenarkan korban berhasil ditemukan pada Senin pagi di jalur pendakian Gunung Puntang melalui Pasir Kuda, Desa Mekarjaya, Kecamatan Arjasari.

“Alhamdulillah berhasil ditemukan dengan sehat,” kata Dedi saat dikonfirmasi di Bandung, Senin.

Dedi menjelaskan korban ditemukan setelah keluar dari jalur awal pendakian dengan jarak sekitar delapan kilometer dari titik masuk pendakian.

Ia mengatakan selanjutnya mahasiswa tersebut telah dibawa oleh petugas untuk diberikan pertolongan pertama.

"Mahasiswa masih dibawa ke tempat yang aman dulu," katanya.

Sebelumnya, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung Ade Dian Permana menjelaskan korban mendaki bersama dua rekannya pada Sabtu (9/5) menuju Puncak Mega dan tiba sekitar pukul 12.00 WIB.

Setelah beristirahat selama satu jam, rombongan memutuskan turun menuju basecamp Gunung Puntang. Namun korban berjalan lebih dahulu meninggalkan dua rekannya.