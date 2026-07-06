Sempat Hilang, Mahasiswi Telkom University Nadira Az Zahra Sudah Ditemukan, Begini Kondisinya

jpnn.com - BANDUNG - Mahasiswi Telkom University Bandung Nadira Az Zahra yang sempat dikabarkan hilang sejak Selasa 30 Juni 2026, sudah ditemukan dalam kondisi selamat pada Senin (6/7) pagi. Nadira ditemukan warga di wilayah Kota Bandung dalam kondisi kelelahan. Saat ini, Nadira sudah kembali ke rumah dan dalam pendampingan orang tua.

"Alhamdulillah, hari Senin dini hari, ananda Nadira Az Zahra sudah ditemukan dan sudah kembali ke kediaman dalam kondisi sehat walafiat, dan sudah dalam pengawasan keluarga," kata Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP Anton di Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, Senin (6/7).

Anton mengatakan bahwa polisi belum memperoleh keterangan secara langsung dari Nadira soal alasan pergi meninggalkan rumah. Namun demikian, Anton menegaskan bahwa Nadira tidak diculik, tetapi kabur dari rumah.

"Untuk alasan, sementara belum kami dapatkan secara pasti karena Nadira masih dalam kondisi belum bisa dimintai keterangan, tetapi nanti mungkin akan kami mintai keterangan lebih lanjut terkait mengapa yang bersangkutan pergi dari kediaman," ungkapnya.

Sementara itu, perwakilan keluarga, Budhi Purwana menuturkan bahwa warga menemukan Nadira dalam kondisi linglung dan kelelahan. Setelah ditemukan, Nadira lantas dibawa ke rumah warga untuk diamankan.

"Menurut keterangan dari yang menemukan itu ditemukan dalam kondisi sendiri. Mungkin kondisinya lelah, capek dan kemudian disorientasi, dan kemudian orang baik ini merawat dan segera menghubungi," kata Budhi.

Dia mengungkapkan warga yang menemukan Nadira melihat informasi di media sosial tentang pencarian orang hilang.

"Ini dari informasi yang didapat dari sebaran informasi di media sosial dan lain-lain," ungkapnya. (mcr27/jpnn)