Sempat Jatuh Sakit, Sule Sudah Bisa Kembali Beraktivitas
Sabtu, 20 September 2025 – 11:11 WIB
jpnn.com, JAKARTA - Komedian Sule sudah bisa kembali beraktivitas setelah sempat jatuh sakit beberapa waktu lalu.
Dia kemudian mengungkap sakit yang diderita hingga membuatnya harus dirawat.
"Sebetulnya gejala tifus, kecapaian," kata Sule saat jadi bintang tamu Brownis di Trans TV baru-baru ini.
Ayah Rizky Febian itu mengaku mengalami gejala tifus lantaran kelelahan.
Saat menderita tifus, Sule pun menggigil hingga beberapa hari.
Akan tetapi, dia tetap nekad melanjutkan pekerjaan karena melibatkan banyak orang.
"Mengecek (kesehatan) setelah tiga minggu (menggigil)," jelas pelantun Susis itu.
Seusai diperiksa dokter, Sule ternyata dinyatakan mengalami tifus.
