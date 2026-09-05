Sempat Kena Fatty Liver, Indra Bekti Kini Jaga Asupan Makanan
jpnn.com, JAKARTA - Pembawa acara Indra Bekti kini lebih menjaga asupan makanannya.
Pria 48 tahun tersebut sempat terkena fatty liver, bahkan menjalani opname di rumah sakit akibat kondisi kesehatannya itu.
Dia mengatakan dirinya lebih banyak mengonsumsi sayur-mayur dan juga buah-buahan.
"Tentunya kita harus makan makanan yang sehat sih ya, hati-hati banget dalam pemilihan makanan. Jangan yang berminyak-minyak lagi, jangan makan yang berlemak-lemak lagi, yang terlalu manis. Jadi banyakin buah dan banyakin sayur-sayuran sih," ujar Indra Bekti di kawasan Tendean, Jakarta Selatan.
Dia mengingatan bagaimana dirinya sempat diopname gegara fatty liver. Oleh karena itu, Indra Bekti pun memilih untuk menjaga asupan makanan agar tak lagi terkena fatty liver.
"Walaupun sampai saat ini juga ya nggak terlalu banyak juga sih makannya, cuma itu porsinya harus sesuai lah. Jadi supaya enggak terjadi lagi fatty liver yang waktu itu pernah kejadian sampai sakit banget ini ya liver aku, sampai diopname kan waktu itu," tuturnya.
"Alhamdulillah saat ini bisa terjaga dengan baik, yang penting sih istirahat dan vitamin. Itu yang paling penting," sambungnya.
Dia mengaku dirinya kini mengurangi konsumsi makanan pedas dan berminyak. Sebab makanan yang berminyak dapat berdampak terhadap kondisi kesehatan.
Pembawa acara Indra Bekti kini lebih menjaga asupan makanannya. Sebelumnya, dia sempat terkena fatty liver.
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