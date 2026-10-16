Sempat Kontroversial hingga Diselidiki Polisi, Pemberian Pelepah Sawit untuk Pakan Gajah Dihentikan
jpnn.com - Pemberian pelepah kelapa sawit sebagai pakan tambahan gajah binaan di Pusat Latihan Gajah (PLG) Minas, Kabupaten Siak, Riau, menjadi sorotan setelah dua gajah mati dalam rentang waktu sekitar satu setengah bulan.
Polemik tersebut turut mendorong penelusuran oleh aparat kepolisian dari Polres Siak.
Di tengah polemik tersebut, penyelidikan kepolisian turut menyoroti aspek perencanaan dan pelaksanaan pemberian pakan kepada gajah binaan.
Kapolres Siak AKBP Sepuh Siregar membenarkan bahwa pihaknya tengah melakukan penyelidikan.
Saat ini penyidik masih mengumpulkan keterangan dari pihak-pihak terkait.
“Sejumlah orang yang berkaitan dengan pengadaan pakan juga telah diperiksa,” kata Sepuh saat dikonfirmasi JPNN.com Jumat (16/10).
Sepuh menjelaskan bahwa pihaknya menelusuri rangkaian persoalan dari hulu hingga hilir.
Pada sisi hulu, penyidik perlu mendalami bagaimana perencanaan dan pelaksanaan pemberian pelepah kelapa sawit sebagai pakan gajah.
Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau menghentikan pemberian pelepah sawit sebagai pakan gajah setelah sempat jadi kontroversial.
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