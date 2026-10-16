menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Daerah » Riau » Sempat Kontroversial hingga Diselidiki Polisi, Pemberian Pelepah Sawit untuk Pakan Gajah Dihentikan

Sempat Kontroversial hingga Diselidiki Polisi, Pemberian Pelepah Sawit untuk Pakan Gajah Dihentikan

Sempat Kontroversial hingga Diselidiki Polisi, Pemberian Pelepah Sawit untuk Pakan Gajah Dihentikan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tampak salah satu gajah binaan di PLG Minas tengah menyantap pelepah sawit yang diberikan oleh pihak BKSDA. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com - Pemberian pelepah kelapa sawit sebagai pakan tambahan gajah binaan di Pusat Latihan Gajah (PLG) Minas, Kabupaten Siak, Riau, menjadi sorotan setelah dua gajah mati dalam rentang waktu sekitar satu setengah bulan.

Polemik tersebut turut mendorong penelusuran oleh aparat kepolisian dari Polres Siak.

Di tengah polemik tersebut, penyelidikan kepolisian turut menyoroti aspek perencanaan dan pelaksanaan pemberian pakan kepada gajah binaan.

Baca Juga:

Kapolres Siak AKBP Sepuh Siregar membenarkan bahwa pihaknya tengah melakukan penyelidikan.

Saat ini penyidik masih mengumpulkan keterangan dari pihak-pihak terkait.

“Sejumlah orang yang berkaitan dengan pengadaan pakan juga telah diperiksa,” kata Sepuh saat dikonfirmasi JPNN.com Jumat (16/10).

Baca Juga:

Sepuh menjelaskan bahwa pihaknya menelusuri rangkaian persoalan dari hulu hingga hilir.

Pada sisi hulu, penyidik perlu mendalami bagaimana perencanaan dan pelaksanaan pemberian pelepah kelapa sawit sebagai pakan gajah.

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau menghentikan pemberian pelepah sawit sebagai pakan gajah setelah sempat jadi kontroversial.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI