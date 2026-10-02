Sempat Mejan, Mitchell Baker Rebut Takhta Top Skor Sementara FIFA ASEAN Cup 2026

jpnn.com - Mitchell Baker untuk sementara menjadi pemain paling produktif di FIFA ASEAN Cup 2026.

Penyerang Timnas Indonesia itu melesat ke puncak top skor setelah tampil gemilang saat menghadapi Bangladesh.

Baker mencetak lima gol ketika Garuda menang telak 9-2 pada pertandingan terakhir Grup A, Kamis (1/10/2026).

Torehan tersebut mengantarkannya mengoleksi lima gol sekaligus menggeser Bergson Da Silva (Malaysia) dari posisi teratas.

Pencapaian itu terasa kontras dengan penampilan Baker pada dua laga awal, ketika dia belum berhasil mencatatkan namanya di papan skor.

Namun, penyerang berusia 19 tahun tersebut langsung menunjukkan ketajamannya pada pertandingan penentu.

Bergson Masih Berpeluang Mengejar

Bergson Da Silva kini menempati posisi kedua dengan koleksi empat gol. Penyerang naturalisasi Malaysia itu juga tampil produktif setelah mencetak hattrick saat Harimau Malaya membungkam Singapura 6-0.

Sementara itu, Bjorn Martin Kristensen mengemas tiga gol. Namun, pemain Filipina itu tak mungkin lagi menambah pundi-pundi golnya karena The Azkals kandas di fase grup.