Sempat Menangis Saat Rekaman, The Midnight Darlings Akhirnya Rilis Album Perdana

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, The Midnight Darlings akhirnya merilis album perdana yang bertitel It’s Midnight Darling.

Album tersebut diluncurkan setelah grup beranggotakan Jevin Julian, Vanesha Prescilla, dan Aldrienko Pakusadewo itu memperkenalkan diri melalui empat single sebelumnya.

Berisikan 14 lagu, album It’s Midnight Darling menjadi rangkuman dari eksplorasi musikal dan emosional The Midnight Darlings sejak terbentuk.

Bila album ini dibaca sebagai sebuah cerita, It's Midnight Darling terasa seperti sebuah perjalanan emosi seseorang yang sedang jatuh cinta.

Perasaan tersebut bergerak dari rasa jatuh cinta yang begitu dalam, pertemuan singkat yang meninggalkan luka, hingga nostalgia terhadap kenangan yang tetap tinggal meski

waktunya telah berlalu.

Keempat single yang telah dirilis sebelumnya yakni Am I Loving You Alone?, Momentary Pleasure, Semu, dan It’s You menjadi bagian dari perjalanan tersebut bersama sepuluh lagu lainnya yang melengkapi cerita album.

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Dalam proses pengerjaan album, The Midnight Darlings memilih untuk mendahulukan rasa sebelum memikirkan bagaimana sebuah lagu harus terdengar.

Pendekatan itu membuat setiap lagu membawa emosi yang berbeda, bahkan proses rekamannya sendiri ikut menjadi perjalanan emosional bagi ketiganya.