Sempat Menangis Saat Rekaman, The Midnight Darlings Akhirnya Rilis Album Perdana
jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, The Midnight Darlings akhirnya merilis album perdana yang bertitel It’s Midnight Darling.
Album tersebut diluncurkan setelah grup beranggotakan Jevin Julian, Vanesha Prescilla, dan Aldrienko Pakusadewo itu memperkenalkan diri melalui empat single sebelumnya.
Berisikan 14 lagu, album It’s Midnight Darling menjadi rangkuman dari eksplorasi musikal dan emosional The Midnight Darlings sejak terbentuk.
Bila album ini dibaca sebagai sebuah cerita, It's Midnight Darling terasa seperti sebuah perjalanan emosi seseorang yang sedang jatuh cinta.
Perasaan tersebut bergerak dari rasa jatuh cinta yang begitu dalam, pertemuan singkat yang meninggalkan luka, hingga nostalgia terhadap kenangan yang tetap tinggal meski
waktunya telah berlalu.
Keempat single yang telah dirilis sebelumnya yakni Am I Loving You Alone?, Momentary Pleasure, Semu, dan It’s You menjadi bagian dari perjalanan tersebut bersama sepuluh lagu lainnya yang melengkapi cerita album.
Dalam proses pengerjaan album, The Midnight Darlings memilih untuk mendahulukan rasa sebelum memikirkan bagaimana sebuah lagu harus terdengar.
Pendekatan itu membuat setiap lagu membawa emosi yang berbeda, bahkan proses rekamannya sendiri ikut menjadi perjalanan emosional bagi ketiganya.
Grup musik, The Midnight Darlings akhirnya merilis album perdana yang bertitel It’s Midnight Darling.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Menjelang Album Debut, The Midnight Darlings Hadirkan Semu
- The Midnight Darlings Mengajak Nostalgia Lewat Single Kedua
- Film Tak Ingin Usai di Sini Tayang Mulai Hari Ini
- Rossa Rilis Video Aku Baik Saja, Vanesha Prescilla dan Bryan Domani Terlibat
- Vanesha Prescilla dan Bryan Domani Bicara Soal Tak Ingin Usai di Sini
- Tak Ingin Usai di Sini, Vanesha Prescilla dan Bryan Domani Siap Bikin Baper