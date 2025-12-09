Sempat Mencibir, Porsche Akhirnya Meniru Sistem Transmisi Mobil Listrik Hyundai

jpnn.com - Porsche tengah mengembangkan fitur simulasi perpindahan gigi untuk lini mobil listrik, khususnya Taycan 2027.

Upaya itu disebut sebagai langkah untuk meningkatkan sensasi berkendara, mengikuti jejak Hyundai yang lebih dahulu menawarkan pengalaman serupa lewat Ioniq 5 N.

Porsche mempertimbangkan untuk menghadirkan sistem yang meniru perpindahan gigi manual maupun transmisi kopling ganda.

Mulai dari jeda tenaga, hentakan torsi, hingga naik-turunnya putaran mesin.

Teknologi yang sedang dirancang tersebut dikabarkan terinspirasi oleh fitur N e-shift milik Hyundai.

Hyundai mempopulerkan konsep tersebut pada 2023 ketika meluncurkan Ioniq 5 N, yang menawarkan sensasi perpindahan gigi virtual lengkap dengan takometer simulasi dan limiter putaran.

Meski menambah jeda akselerasi, sistem itu dianggap mampu meniru karakter mobil bermesin pembakaran secara meyakinkan.

Porsche disebut sangat terkesan dengan pendekatan berbasis perangkat lunak Hyundai, kini tengah mempersiapkan fitur serupa untuk Taycan generasi berikutnya.