menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Mobil » Sempat Mencibir, Porsche Akhirnya Meniru Sistem Transmisi Mobil Listrik Hyundai

Sempat Mencibir, Porsche Akhirnya Meniru Sistem Transmisi Mobil Listrik Hyundai

Sempat Mencibir, Porsche Akhirnya Meniru Sistem Transmisi Mobil Listrik Hyundai
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Porsche mengembangkan sistem transmisi baru di mobil Taycan 2027. Foto: Porsche

jpnn.com - Porsche tengah mengembangkan fitur simulasi perpindahan gigi untuk lini mobil listrik, khususnya Taycan 2027.

Upaya itu disebut sebagai langkah untuk meningkatkan sensasi berkendara, mengikuti jejak Hyundai yang lebih dahulu menawarkan pengalaman serupa lewat Ioniq 5 N.

Porsche mempertimbangkan untuk menghadirkan sistem yang meniru perpindahan gigi manual maupun transmisi kopling ganda.

Baca Juga:

Mulai dari jeda tenaga, hentakan torsi, hingga naik-turunnya putaran mesin.

Teknologi yang sedang dirancang tersebut dikabarkan terinspirasi oleh fitur N e-shift milik Hyundai.

Hyundai mempopulerkan konsep tersebut pada 2023 ketika meluncurkan Ioniq 5 N, yang menawarkan sensasi perpindahan gigi virtual lengkap dengan takometer simulasi dan limiter putaran.

Baca Juga:

Meski menambah jeda akselerasi, sistem itu dianggap mampu meniru karakter mobil bermesin pembakaran secara meyakinkan.

Porsche disebut sangat terkesan dengan pendekatan berbasis perangkat lunak Hyundai, kini tengah mempersiapkan fitur serupa untuk Taycan generasi berikutnya.

Porsche tengah mengembangkan fitur simulasi perpindahan gigi untuk lini mobil listrik, khususnya Taycan 2027.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI