Sempat Mengadu ke Maruarar Sirait, Sopir Truk Pengangkut Genteng di Majalengka Sudah Terima Ongkos
jpnn.com, JAKARTA - Persoalan ongkos pengantaran genteng dalam program gentengisasi di Kabupaten Majalengka akhirnya mendapat kepastian.
Bupati Majalengka Eman Suherman menyatakan ongkos para sopir truk sudah tersedia dan telah disalurkan.
Sebelumnya, saat acara peluncuran program gentengisasi di Lapangan Pasar Lama Kabupaten Majalengka, Minggu (8/11/2026), sejumlah sopir pengantar genteng menyatakan belum menerima ongkos.
Para sopir pun mengadukan hal itu kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.
Menurut Erman, belum diterimanya ongkos para sopir sebelumnya disebabkan oleh belum ditentukannya toko bangunan penerima genteng. Jadi, ada genteng yang belum bisa didistribusikan.
"Sudah ada ongkosnya cuma bingung mau dikirim ke mana karena belum ada pemenang tender toko bangunan yang menerima," kata Erman dalam keterangannya, Kamis (12/11).
Ia menjelaskan, sejumlah pabrik genteng di Majalengka mendapat tugas memproduksi 2,4 juta genteng.
Untuk modal produksi, pabrik genteng meminjam uang ke bank, termasuk untuk ongkos pengantaran genteng ke toko bangunan.
Bupati Majalengka memastikan ongkos sopir truk pengangkut genteng dalam program gentengisasi sudah tersedia dan disalurkan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Menteri PKP Puji Terobosan BTN Perkuat Pembiayaan untuk Percepatan Program 3 Juta Rumah
- Wamendagri Ribka Serahkan Penghargaan Tokoh Kebudayaan di Malam Anugerah PIKI Awards 2026
- LKPP Dorong Efisiensi Belanja Pemerintah Lewat Konsolidasi Pengadaan
- Menteri PKP Puji Kinerja Dirut BTN
- Dukung Program Perumahan, Kemendagri Koordinasikan Usulan Sasaran BSPS dari Seluruh Daerah
- Benturan Sikap Menteri Maruarar dan Hercules di Kampung Bali Menguji Klaim Aset BUMN