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Sempat Mengadu ke Maruarar Sirait, Sopir Truk Pengangkut Genteng di Majalengka Sudah Terima Ongkos

Sempat Mengadu ke Maruarar Sirait, Sopir Truk Pengangkut Genteng di Majalengka Sudah Terima Ongkos
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Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memberi keterangan ketika dijumpai di Jakarta, Rabu (29/4/2026). (ANTARA/Putu Indah Savitri)

jpnn.com, JAKARTA - Persoalan ongkos pengantaran genteng dalam program gentengisasi di Kabupaten Majalengka akhirnya mendapat kepastian.

Bupati Majalengka Eman Suherman menyatakan ongkos para sopir truk sudah tersedia dan telah disalurkan.

Sebelumnya, saat acara peluncuran program gentengisasi di Lapangan Pasar Lama Kabupaten Majalengka, Minggu (8/11/2026), sejumlah sopir pengantar genteng menyatakan belum menerima ongkos.

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Para sopir pun mengadukan hal itu kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

Menurut Erman, belum diterimanya ongkos para sopir sebelumnya disebabkan oleh belum ditentukannya toko bangunan penerima genteng. Jadi, ada genteng yang belum bisa didistribusikan.

"Sudah ada ongkosnya cuma bingung mau dikirim ke mana karena belum ada pemenang tender toko bangunan yang menerima," kata Erman dalam keterangannya, Kamis (12/11).

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Ia menjelaskan, sejumlah pabrik genteng di Majalengka mendapat tugas memproduksi 2,4 juta genteng.

Untuk modal produksi, pabrik genteng meminjam uang ke bank, termasuk untuk ongkos pengantaran genteng ke toko bangunan.

Bupati Majalengka memastikan ongkos sopir truk pengangkut genteng dalam program gentengisasi sudah tersedia dan disalurkan.

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