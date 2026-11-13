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Sempat Mengidap Tumor, Desy Ratnasari Trauma dengan Ruang Operasi

Sempat Mengidap Tumor, Desy Ratnasari Trauma dengan Ruang Operasi
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Desy Ratnasari saat ditemui di kawasan Cempar Putih, Jakarta Pusat, Kamis (18/8). Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris sekaligus penyanyi, Desy Ratnasari mengaku pernah mengidap tumor pada masa kecil.

Kondisi tersebut bahkan membuat dirinya memiliki trauma mendalam terhadap ruang operasi.

"Dulu (tumor) di kepala saya," kata Desy Ratnasari saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

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Politikus PAN itu menjelaskan dirinya sejak kelas 6 SD hingga SMA sering keluar masuk rumah sakit untuk operasi.

Sebab, Desy Ratnasari sempat menderita tumor di beberapa bagian tubuh, mulai dari kepala, payudara, rahim, hingga ovarium.

"Dari kecil sudah biasa bau ruang operasi," ucap pelantun Tenda Biru itu.

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Peristiwa pada masa kecil tersebut ternyata membuat Desy Ratnasari trauma dengan ruang operasi.

Dia mengakui sangat takut dengan suasana, bau, hingga suara peralatan bedah. Trauma itu bahkan berefek saat dirinya menjalani operasi caesar ketika melahirkan putrinya, Naswa.

Aktris sekaligus penyanyi, Desy Ratnasari mengaku pernah mengidap tumor pada masa kecil. Kondisi tersebut bahkan membuat dirinya...

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