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Sempat Merasa Cukup, Chika Jessica Akhirnya Putuskan Lanjut S2

Sempat Merasa Cukup, Chika Jessica Akhirnya Putuskan Lanjut S2
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Chika Jessica. Foto: Instagram/chikajessica88

jpnn.com, JAKARTA - Pembawa acara Chika Jessica kembali menunjukkan semangatnya dalam menempuh pendidikan.

Kini, dia memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang strata dua atau S2.

Perempuan 38 tahun itu memilih Universitas Sangga Buana di Bandung untuk studi S2-nya.

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"Iya, ini baru mulai lagi semester. Sangga Buana Bandung. Jadi kuliahnya hybrid, kadang Zoom, kadang datang," ujar Chika Jessica di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (6/10).

Tak sendirian, pemain film Aku, Kau & KUA itu mendaftar untuk jenjang pascasarjananya bersama teman baiknya, Dwi Andhika.

Dia tak menampik ada rasa lelah untuk kembali melanjutkan pendidikan.

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Namun berkat semangat dan bujukan dari Dwi Andhika, dia pun memutuskan untuk mengambil S2.

"Iya, jadi S1-nya kan barengan. Pas S2-nya, sebenarnya aku udah, capek ya mikirnya. Maksudnya kayak butuh enggak sih ilmu kemarin kan sudah cukup jadi S.E," ucap Chika Jessica.

Pembawa acara Chika Jessica kembali menunjukkan semangatnya dalam menempuh pendidikan.

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