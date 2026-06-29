Sempat Minta Ditunda, Awkarin Akhirnya Diperiksa Polisi Terkait Kasus Hanania Group

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Instagram (selebram) Karin Novilda atau akrab disapa Awkarin memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan pada hari ini.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan pihaknya telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Awkarin pada 15 Juni lalu.

Namun, mantan pacar Gangga Kusuma itu meminta dijadwalkan kembali pada Senin (29/6).

"Yang pertama memang saksi influencer Awkarin dipanggil dan dijadwalkan oleh yang bersangkutan untuk beberapa kali pemanggilan, jadwal, di-reschedule, dan hari ini," ujar Budi Hermanto.

Pelantun Candu itu hadir di Polda Metro Jaya sore hari.

"Pukul 16.30, baru hadir dan ini mungkin menjalani beberapa proses pertanyaan dari teman-teman penyidik," ucap Budi Hermanto.

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Sebelumnya, Karin Novilda atau Awkarin telah dijadwalkan pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus dugaan penipuan perjalanan umrah Hanania Group.

Karin Novilda bukan satu-satunya selebgram atau figur publik yang dimintai keterangan sebagai saksi terkait perkara tersebut.