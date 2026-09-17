Sempat Pakai Penyangga Leher, Julio Cesar Bawa Kabar Melegakan untuk Persib Bandung

jpnn.com - Malam Julio Cesar bersama Persib Bandung di markas FC Seoul berjalan penuh cerita.

Bek asal Brasil itu menjadi pencetak gol kemenangan Pangeran Biru, tetapi harus mengakhiri pertandingan lebih cepat setelah mengalami benturan.

Cesar membuka skor ketika laga baru memasuki menit kelima. Sundulan pemain bernomor punggung 4 itu memastikan Persib menang 1-0 pada laga perdana AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/27.

Namun, Cesar tidak berada di lapangan ketika peluit panjang dibunyikan.

Kondisi Julio Cesar Bikin Bobotoh Waswas

Lima menit setelah memasuki babak kedua, Cesar terlibat benturan dengan kiper FC Seoul Kang Hyeonmu.

Pemain berusia 31 tahun itu meninggalkan lapangan dengan bantuan petugas medis serta mengenakan penyangga leher. Pemandangan tersebut sontak membuat perhatian Bobotoh tertuju kepada kondisi sang bek.

Cesar kemudian memberikan perkembangan mengenai keadaannya. Pesan tersebut sekaligus meredakan kekhawatiran yang muncul setelah dirinya ditandu ke luar.

"Halo Bobotoh! Saya hanya ingin bilang bahwa semuanya baik-baik saja. Saya baik-baik saja dan siap untuk pertandingan berikutnya," ucapnya.