Sempat Pilih Diam, Robert Alberts Kini Ungkap Sengketa yang Membelit Persib Bandung
jpnn.com - Mantan pelatih Persib Bandung Robert Rene Alberts akhirnya memberikan penjelasan mengenai polemik pembayaran gaji yang sempat berujung pada FIFA Registration Ban.
Robert mengatakan dirinya sengaja tidak banyak bicara karena ingin persoalan tersebut diselesaikan secara profesional.
Nbaru angkat suara setelah muncul komentar publik yang turut menyeret dirinya dan keluarga.
"Saya sebenarnya ingin masalah ini tetap berada dalam proses yang semestinya. Saya tidak ingin persoalan pribadi berkembang menjadi konsumsi publik," ucapnya pada media sosial di instagram.
Robert menyebut sengketa itu berawal dari kewajiban pembayaran setelah dirinya meninggalkan kursi pelatih Persib. Dia menegaskan kepergiannya bukan karena pemecatan.
"Saya mengundurkan diri dari posisi pelatih kepala. Jadi, penting untuk ditegaskan bahwa saya tidak pernah dipecat," tambahnya.
Pernah Ada Kesepakatan
Setelah pergantian manajemen, Robert mengaku sempat bertemu Adhitia Putra Herawan pada Januari 2025 untuk membahas penyelesaian pembayaran.
"Kami kemudian menyepakati skema pembayaran bertahap sebagai jalan keluar bagi kedua pihak."
Robert Alberts akhirnya buka suara setelah lama memilih diam. Ada cerita di balik sengketa dengan Persib Bandung.
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